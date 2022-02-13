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Сергей Палкин поделился мыслями о переходе Давида Нереса.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал трансфер Давида Нереса из амстердамского Аякса.

"Переговорный процесс проходил очень долго — практически около двух месяцев. Понятно, что какой-то промежуток времени ты не совсем понимаешь, получится ли у тебя закончить. Из-за этого были альтернативные варианты.

Нерес был целью номер один. Мы приложили все усилия, чтобы завершить эту сделку. С моей точки зрения, если посмотреть на финансовую сторону вопроса, сделка для нас была очень и очень хорошей.

Сумма — 12 млн. Платеж в течение 5 лет. И 4 млн — бонусы, которые мы должны будем Аяксу выплатить. Но это бонусы, если мы попадаем в групповой этап Лиги чемпионов или выходим из группы — такого порядка. По большому счету мы тогда тоже получаем серьезные финансовые бонусы, исходя из этого мы готовы ими делиться с Аяксом. Это значит, что команда и футболист, которого мы взяли, достигли спортивных целей", — приводит слова Палкина YouTube-канал Перша ліга.

Ранее Шахтер объявил о продлении контрактов с Георгием Судаковым и Михаилом Мудриком.