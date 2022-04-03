Германия

Трансляцію поєдинку Бундесліги зупинили на 13-й хвилині.

Російський канал МатчТВ перервав трансляцію матчу 28-го туру Бундесліги між Боруссією Д та Лейпцигом через заклики на підтримку України.

На 13-й хвилині поєдинку коментатор повідомив, що канал вимушений призупинити показ матчу через "неприпустимі політичні гасла". Насправді на рекламних банерах на стадіоні Зігналь Ідуна Парк лише демонстрували заклики "Зупиніть війну" та "Підтримуємо Україну".

Матч в Дортмунді завершився розгромною перемогою Лейпцига з рахунком 4:1.

Раніше гравці клубів Бундесліги записали відео на підтримку України і закликали допомогти жертвам російської агресії.