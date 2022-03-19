Германия

Відомі футболісти та функціонери закликали допомагати українцям.

Футболісти з клубів з Бундесліги підтримали Україну та закликали допомагати, зокрема фінансово, українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

У записі відео серед інших взяли участь Роберт Левандовскі, Матс Гуммельс, Джонатан Та, а також такі легенди німецького футболу, як Лотар Маттеус та Юрген Клінсманн.

"Війна та страждання в Україні нас глибоко стривожили. Досі шокований кадрами з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, тож я вирішив допомогти фінансово. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні є катастрофічною для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збирання коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. Будь-яким зручним способом.

Допоможемо разом. Ненависть та війна – не вихід. Футбол підтримує мир та діалог. Люди в Україні потребують нашої допомоги зараз. Україно, ти зараз у наших думках і серцях. Їм потрібна наша допомога, тож я вирішив допомогти фінансово. Приєднуйтесь. Разом за Україною. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує. Всім дякую", – говориться в заяві футболістів та функціонерів.

Раніше повідомлялося, що фанати Борусії Д і Майнца влаштували перформанс на підтримку України.