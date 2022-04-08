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Роман Бебех випустив новий відеоролик на Youtube-каналі Бомбардир.

Пісня-слоган #путінx**ло з'явилася навесні 2014-го і вже 8 років є однією з найулюбленіших та найактуальніших приспівок українського народу.

Загальновідомо, що вперше цей хіт виконали ультрас Металіста на спільному марші із фанами Шахтаря. Але не багато хто знає, що автором цього заряду є Сергій Величко, він же Чилі.

Чилі – ультрас Металіста, ветеран АТО, а нині він входить до спецпідрозділу полку "Азов". Зараз Чилі стоїть на захисті рідного Харкова пліч-о-пліч із Сином, представником ультрас Дніпра, який ще 10 років тому був непримиренним ворогом харків'ян.

У цьому випуску хлопці розкажуть, що найстрашніше на війні, чи варто воювати з орками їх методами і які російські фейки викликали найбільше емоцій.