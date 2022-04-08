Український нападник розпрощався із почесною нагородою.
Данило Сікан, getty images
08 апреля 2022, 22:43
Данило Сікан виставив на аукціон свою медаль за перемоги у чемпіонаті світу 2019 року серед збірних віком до 20 років.
Медаль купила німецька Ганза у рамках благодійного аукціону World Sports For Ukraine.
Нагорода українського нападника принесла виручку у розмірі 32 тисячі доларів, які підуть на допомогу біженцям у німецькому Ростоку.
Нагадаємо, що раніше Юрій Вірт передав ЗСУ 220 тисяч гривень за медаль переможця Кубку УЄФА.