Германия

Наставник немецкой команды похвалил украинского форварда.

Главный тренер Ганзы Йенс Хертель прокомментировал выступление украинского форварда Даниила Сикана в матче против Дармштадта (1:1), в котором он отметился дебютным голом.

"После перерыва я хотел, чтобы мы активизировали свои действия. Именно для этого Сикан вышел на замену. Он был целеустремленным и мощно работал корпусом. Трудная работа, которую Даниил проделал очень хорошо", — сказал Хертель в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Сикан перебрался в Ганзу из Шахтера зимой этого года на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Сикан получил одну из лучших оценок за матч с Дармштадтом.