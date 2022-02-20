Германия

Стала известна оценка украинскому форварду от порталов SofaScore и WhoScored.

В поединке 23 тура Второй немецкой Бундеслиги Ганза в гостях расписала мировую с Дармштадтом (1:1).

В этой встрече 20-летний украинец Даниил Сикан появился на поле, выйдя на замену на 63 минуте встречи.

За отведенному время, Сикан нанес один удар в створ ворот, 22 раза коснулся мяча, сделал одну успешную обводку, отдал шесть точных передач из 12, выиграл два единоборства из четырех и совершил один фол.

При этом отметим, что единственный удар Сикана в створ ворот соперника оказался результативным, что позволило ему забить первый гол в немецкой команде. Для него это был третий матч в Германии.

Статистический портал SofaScore оценил действия Сикана в 7,4 балла, что является второй оценкой в составе Ганзы и третьей среди всех игроков, принявших участие в матче.

В то же время WhoScored оценил украинца в 7,5 баллов, что является второй общей оценкой в матче.

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