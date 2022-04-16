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Екс-футболіст знайшов собі незвичне гобі.

Аргентинський екс-футболіст Серхіо Агуеро наприкінці минулого року сповістив про дострокове завершення професійної кар’єри через суттєві проблеми з серцем.

Після цього, колишній футболіст каталонської Барселони отримав доволі поважну пропозицію долучитися до тренерського штабу збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Однак, оскільки до мундіалю ще залишається доволі багато часу, Агуеро мав можливість погодитись додатково ще й на незвичні медійні проекти.

Потокові платформи Disney+ та Star+, які займаються створенням цифрового контенту, у колаборації з американською спортивною мережею ESPN, запропонували Серхіо долучитися до їхніх нових проєктів.

"Ми розмірковуємо однаково, а їхні запропоновані проекти є для мене дуже захоплюючими. Я готовий спробувати щось нове для себе", — заявив аргентинець під час анонсування співпраці.

Нагадаємо, що раніше Агуеро намагався захистити одного з найкращих друзів, Ліонеля Мессі, від інформаційних нападів ізбоку французької преси.