Екс-футболіст знайшов собі незвичне гобі.
Серхіо Агуеро, Getty Images
16 апреля 2022, 10:39
Аргентинський екс-футболіст Серхіо Агуеро наприкінці минулого року сповістив про дострокове завершення професійної кар’єри через суттєві проблеми з серцем.
Після цього, колишній футболіст каталонської Барселони отримав доволі поважну пропозицію долучитися до тренерського штабу збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.
Однак, оскільки до мундіалю ще залишається доволі багато часу, Агуеро мав можливість погодитись додатково ще й на незвичні медійні проекти.
Потокові платформи Disney+ та Star+, які займаються створенням цифрового контенту, у колаборації з американською спортивною мережею ESPN, запропонували Серхіо долучитися до їхніх нових проєктів.
"Ми розмірковуємо однаково, а їхні запропоновані проекти є для мене дуже захоплюючими. Я готовий спробувати щось нове для себе", — заявив аргентинець під час анонсування співпраці.
Нагадаємо, що раніше Агуеро намагався захистити одного з найкращих друзів, Ліонеля Мессі, від інформаційних нападів ізбоку французької преси.