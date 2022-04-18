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Український вінгер — про російських футболістів.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прирівнює тих росіян, які промовчали щодо війни до ворогів.

"Я вважаю, що всі санкції, які застосовуються проти Росії, спортсменів, бізнесу — це правильно. Сподіваюся, що спорт може допомогти це все зупинити. Якщо ти підтримуєш війну, потерпи — ти не гратимеш у Лізі чемпіонів чи матчах за збірну. Але це все х**ня порівняно з тим, що відбувається в Україні, у нас гинуть жінки та діти.

Я звертався до росіян, щоб вони вплинули на ситуацію. Просто висловити думку та попросити зупинити війну. Вони ж кумири мільйонів. Ніякої відповіді я не почув ні від кого. Єдиний Федя Смолов зробив пост. Ті люди, які промовчали – їх для мене не існує. Для мене вони прирівнюються до ворожих військових на нашій землі", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю Євгену Савіну.

Нагадаємо, що раніше Андрій Воронін прокоментував реакцію російських спортсменів на війну в Україні.