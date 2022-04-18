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Український екс-нападник висловився про спортсменів країни агресора.

Андрій Воронін прокоментував реакцію російських спортсменів на війну в Україні.

“Чому мовчать спортсмени в Росії? А ти що не знаєш? Їх закриють бл**ь, їм пі**и дадуть, їх виженуть, їх посадять.

Мільйони людей знають, що відбувається насправді. Мені писали в соцмережі, казали, що ми не винні і таке інше", — сказав Андрій Воронін в інтерв'ю Євгену Савіну.

Нагадаємо, що раніше капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловив свою думку щодо росіян.