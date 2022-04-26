Для грузинського хавбека це був третій матч за польський клуб.
Георгій Цитаішвілі, ФК Вісла
26 апреля 2022, 16:34
Напередодні пройшов поєдинок 30-го туру польської Екстракласи, в якому Вісла поступилася Плоцьку з рахунком 3:4.
У цій зустрічі орендований півзахисник у київського Динамо Георгій Цитаішвілі зміг віддати результативну передачу. Для нього це був другий асист за Віслу у трьох матчах за польський клуб.
Нагадаємо, Цитаішвілі перебрався до Польщі після початку військових дій в Україні.
Після 30 турів Вісла посідає лише 16 місце у чемпіонаті Польщі та продовжує боротися за виживання в елітному дивізіоні.