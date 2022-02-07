Украина

Грузинский легионер мог оказаться в американском чемпионате.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о предложении от клуба МЛС по полузащитнику Георгию Цитаишвили, который в настоящее время арендован одесским Черноморцем.

"У меня было очень неплохое предложение из МЛС по Цитаишвили. За него предлагали до 3 миллионов долларов, но я убедил его остаться, чтобы он развивался в украинском чемпионате и оставался на виду у тренеров Динамо", — сказал Суркис в эфире подскаста ТаТоТаке.

В нынешнем сезоне Цитаишвили выступает за Черноморец на правах аренды. На его счету один забитый мяч в 14 матчах.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось продавать Цитаишвили в Слован из Братиславы.