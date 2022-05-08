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Завдяки українцю команда втримала другий рядок у чемпіонаті Угорщини.

У матчі 32 туру чемпіонату Угорщини Академія Пушкаша у гостях зустрічалася з Дебреценом.

У стартовому складі гостей на поле вийшов українець Артем Фаворов, а також орендований у луганської Зорі нападник Захеді Шахаб.

Якщо іранця довелося замінити наприкінці першого тайму, то українець став героєм зустрічі. Саме його гол на 63 хвилині дозволив команді зрівняти рахунок та заробити одне очко. Для Фаворова це вже п'ятий гол цього сезону при одному асисті.

Завдяки нічийному результату Академія Пушкаша залишається на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, набравши 54 очки, що на один бал більше, ніж у Кішварди. У лідируючого Ференцвароша – 68 очок та перше місце.