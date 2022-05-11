Фінальний матч турніру українець просидів на лаві запасних.
АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ, ФК ФЕРЕНЦВАРОШ
11 травня 2022, 23:03
Ференцварош у фіналі Кубка Угорщини впевнено обіграв Пакш із рахунком 3:0 та став переможцем турніру.
Перемогу Ференцварошу принесли забиті м'ячі у виконанні Закаріассена та Болі, який оформив дубль.
Таким чином, володарем Кубка Угорщини став і український півзахисник Олександр Зубков, котрий провів весь матч на лаві запасних.
Для Ференцварош цей кубок став уже 24 в історії клубу.
Раніше повідомлялося, що Зубков утретє поспіль став чемпіоном Угорщини.