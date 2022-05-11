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Фінальний матч турніру українець просидів на лаві запасних.

Ференцварош у фіналі Кубка Угорщини впевнено обіграв Пакш із рахунком 3:0 та став переможцем турніру.

Перемогу Ференцварошу принесли забиті м'ячі у виконанні Закаріассена та Болі, який оформив дубль.

Таким чином, володарем Кубка Угорщини став і український півзахисник Олександр Зубков, котрий провів весь матч на лаві запасних.

Для Ференцварош цей кубок став уже 24 в історії клубу.

Раніше повідомлялося, що Зубков утретє поспіль став чемпіоном Угорщини.