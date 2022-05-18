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Нападник більше не виступатиме за національну команду.

П'єр-Емерік Обамеянг завершив виступи за національну збірну Габону, повідомляє офіційний сайт африканської команди.

Нападник дебютував за національну команду у віці 19 років у 2009 році.

З того моменту П'єр-Емерік Обамеянг провів за збірну Габона 72 поєдинки, в яких відзначився 30 голами.

Нагадаємо, що раніше нападник відсвяткував 300 гол у професійній кар'єрі на клубному рівні. Забиті м'ячі розподілилися між виступами Обамеянга у складі Діжону (10), Лілля (2), Монако (2), Сент-Єтьєна (41), дортмундської Боруссії (141), Арсеналу (92) та Барселоні (13).