Испания

Форвард Барселони прокоментував перемогу над Сельтою.

Каталонська Барселона напередодні здолала Сельту в домашньому поєдинку в рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги (3:1), завдяки чому ще на один крок стала ближчою до підсумкової другої сходинки турнірної таблиці..

Барселона — Сельта 3:1 Відео голів та огляд матчу

Після фінального свистка, нападник "блаугранас" П’єр-Емерік Обамеянг, на рахунку якого два забиті м’ячі в звітній зустрічі, розповів про власні враження від роботи з партнерами по команді.

"Сьогодні кожен футболіст Барселони показав себе з гарної сторони. Перший тайм був достатньо важким для нас, але після перерви гра пішла дещо легше. Зрештою, ми залишаємося другими в Ла Лізі, що вже можна вважати певним досягненням.

Багато втрат м’яча — ось, що заважало нам показати себе в першому таймі, проте згодом ми виправилися. Я — у першу чергу, стосовно цього компоненту. Ми й надалі будемо працювати над тим, як зберігати володіння за будь-яких умов. Сьогодні забили тричі, що, як мені здається, дуже добре.

Відносини з Дембеле? Він мені за брата, тому ми добре розуміємо один одного. Ми знайомі дуже давно, ще з часів Боруссії Дортмунд. Із часом наші відносини стали лише більш тісними. Я не знаю, чи продовжить він контракт із клубом, проте я сподіваюся, що це буде саме так", — заявив габонський виконавець.

У наступному турі каталонська Барселона зіграє гостьовий матч проти Хетафе.