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Феліс Маццу із Юніона Сент-Жиллуа очолить "пурпурово-білих".

Венсан Компані наприкінці травня цього року залишив посаду головного тренера Андерлехта, через що стояло питання про наступного керманича бельгійського клубу.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, новим головним тренером Андерлехта стане Феліс Маццу із Юніона Сент-Жиллуа.

Зазначається, що 56-річний фахівець мав дві пропозиції від інших клубів для продовження тренерської кар'єри, але він обрав "пурпурово-білих".

Сторони уклали угоду, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що за Андерлехт також виступає 25-річний український захисник Богдан Михайличенко.