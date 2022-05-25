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Легенда Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в Англії.

Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив, що Венсан Компані залишив посаду головного тренера.

Нагадаємо, бельгійський фахівець, який виступав за Андерлехт граючим тренером, завершив ігрову кар'єру та став повноцінним тренером команди у серпні 2020 року.

За підсумками минулого сезону Андерлехт посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Компані незабаром може очолити Бернлі, який вилетів до Чемпіоншипу.