Легенда Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в Англії.
Венсан Компані, ФК Андерлехт
25 травня 2022, 21:41
Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив, що Венсан Компані залишив посаду головного тренера.
Нагадаємо, бельгійський фахівець, який виступав за Андерлехт граючим тренером, завершив ігрову кар'єру та став повноцінним тренером команди у серпні 2020 року.
За підсумками минулого сезону Андерлехт посів третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.
Раніше повідомлялося, що Компані незабаром може очолити Бернлі, який вилетів до Чемпіоншипу.