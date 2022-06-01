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Лоренцо Інсіньє вважає, що Дієго Марадона краще за Ліонеля Мессі.

Нападник збірної Італії Лоренцо Інсіньє поділився своїми очікуваннями перед поєдинком Finalissima проти національної команди Аргентини.

"Ми — неаполітанці і коли ми граємо проти Аргентини, ми завжди згадуємо Дієго Марадону. Дієго дуже багато зробив для нас. і він завжди буде одним із нас. Я прийняв правильне рішення, присвятивши йому трохи місця на своєму тілі. Дієго завжди буде в наших серцях. Для нас він був великою людиною.

Так, я думаю Ліонель Мессі — один із найкращих гравців у світі, але після Марадони. Це не тільки я говорю, це факт. І ти завжди пишаєшся можливістю зіграти проти чемпіонів такого калібру. Завтра наша команда протистоятиме Мессі та кампанії. Для перемоги потрібно буде видати дуже добрий матч", — наводить слова Інсіньє прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія — ​​Аргентина відбудеться сьогодні, 1 червня, о 21:45 за київським часом. Стежити за ключовими подіями матчу можна на Football.ua.