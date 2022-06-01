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Футболіст отримав травму на тренуванні в Сеулі.

Нападник збірної Бразилії Неймар може пропустити товариський поєдинок проти Південної Кореї через травму. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 30-річний бразилець зазнав ушкодження на тренувальному занятті в Сеулі, коли зіткнувся з партнером по команді. Для нього тренування було закінчено достроково.

"Ми слідкуватимемо за його ногою до завтрашнього ранку. У нього набряк на ступні. Зараз важко сказати, чи зможе він зіграти. Завтра вранці побачимо", – сказав лікар команди Родріго Ласмар.

Нагадаємо, матч Південна Корея – Бразилія пройде завтра, червня, о 14:00 за київським часом.