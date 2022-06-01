Футболіст отримав травму на тренуванні в Сеулі.
Неймар, Getty Images
01 червня 2022, 17:59
Нападник збірної Бразилії Неймар може пропустити товариський поєдинок проти Південної Кореї через травму. Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, 30-річний бразилець зазнав ушкодження на тренувальному занятті в Сеулі, коли зіткнувся з партнером по команді. Для нього тренування було закінчено достроково.
"Ми слідкуватимемо за його ногою до завтрашнього ранку. У нього набряк на ступні. Зараз важко сказати, чи зможе він зіграти. Завтра вранці побачимо", – сказав лікар команди Родріго Ласмар.
Нагадаємо, матч Південна Корея – Бразилія пройде завтра, червня, о 14:00 за київським часом.