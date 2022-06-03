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З аргентинцем підписано контракт на чотири роки.

Колумбійська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила призначення нового головного тренера, яким став Нестор Лоренсо.

Із 56-річним аргентинцем підписано угоду на чотири роки.

Також наголошується, що помічником Лоренсо буде Амаранто Переа, який був одним із лідерів збірної Колумбії під час ігрової кар'єри.

¡Bienvenido Néstor Lorenzo a nuestra Selección!



Desde la FCF deseamos que juntos cosechemos muchos éxitos.



💛💛💙❤️#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/SxKNQxtcRO — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 2, 2022

Найближчий матч Колумбія проведе проти Саудівської Аравії. Товариська гра відбудеться 5 червня о 20:00 за київським часом.