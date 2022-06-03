З аргентинцем підписано контракт на чотири роки.
Нестор Лоренсо, fcf.com.co
03 червня 2022, 10:20
Колумбійська федерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила призначення нового головного тренера, яким став Нестор Лоренсо.
Із 56-річним аргентинцем підписано угоду на чотири роки.
Також наголошується, що помічником Лоренсо буде Амаранто Переа, який був одним із лідерів збірної Колумбії під час ігрової кар'єри.
Найближчий матч Колумбія проведе проти Саудівської Аравії. Товариська гра відбудеться 5 червня о 20:00 за київським часом.