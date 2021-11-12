ЧМ-2022. Отбор

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты матча.

Сборная Бразилии на своем поле одержала минимальную победу над Колумбией (1:0) в поединке отборочного цикла ЧМ-2022.

Победу бразильцам принес единственный и победный гол в исполнении Пакеты в середине второго тайма.

После 12 игр Бразилия набрала 34 очка и уверенно лидирует в отборочной группе ЧМ-2022, опережая Аргентину на девять баллов, но у аргентинцев есть игра в запасе. У Колумбии 16 очков и пятое место.

Обзор матча:

Бразилия — Колумбия 1:0

Гол: Пакета, 72



Бразилия: Алиссон — Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро — Фред (Винииус, 46), Каземиро, Пакета (Фабиньо, 86) — Рафинья (Антони, 64), Жезус (Кунья, 64), Неймар.



Колумбия: Оспина — Муньос (Родригес, 78), Санчес, Тесильо, Мохика (Куэльяр, 55) — Лерма, Барриос (Муриэль, 78), Морено — Куадрадо, Сапата (Борха, 66), Диас (Мартинес, 66).

Предупреждения: Фред, Неймар, Каземиро, Винисиус — Мохика, Барриос, Куадрадо.