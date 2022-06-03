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Бразильський форвард оформив дубль у матчі проти Південної Кореї.

Збірна Бразилії у товариському матчі розгромила Південну Корею з рахунком 5:1. У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Неймар.

Обидва м'ячі були забиті з одинадцятиметрової позначки, але Неймар довів свій рахунок голів до 73 у складі національної команди.

Таким чином, Неймар знаходиться на другому місці в списку найкращих бомбардирів збірної Бразилії і до рекорду Пеле йому залишилося лише чотири м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Бразилія та Аргентина переграють відкладений матч усередині червня.