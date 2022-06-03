Бразильський форвард оформив дубль у матчі проти Південної Кореї.
Неймар, Getty Images
03 червня 2022, 11:55
Збірна Бразилії у товариському матчі розгромила Південну Корею з рахунком 5:1. У цій зустрічі оформленим дублем відзначився нападник Неймар.
Обидва м'ячі були забиті з одинадцятиметрової позначки, але Неймар довів свій рахунок голів до 73 у складі національної команди.
Таким чином, Неймар знаходиться на другому місці в списку найкращих бомбардирів збірної Бразилії і до рекорду Пеле йому залишилося лише чотири м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Бразилія та Аргентина переграють відкладений матч усередині червня.