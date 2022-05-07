ЧМ-2022. Отбор

У нападника дуже серйозні плани на прийдешній турнір.

Нападник французького Парі Сен-Жермен та збірної Бразилії Неймар цього сезону забезпечив собі та клубу дострокову перемогу в національній першості, а наприкінці 2022 року планує ще й долучитися до лав головної команди своєї батьківщини, яка планує здійснити чергову спробу здобути шостий титул чемпіонів світу в своїй історії.

"Моя найбільша мрія цього року — перемога на чемпіонаті світу разом із Бразилією. Готовий віддати життя заради цього.

Дуже хотів виграти Лігу чемпіонів, проте це прагнення відкладається ще на один сезон. Сподіваюся, що 2022 рік для моєї країни зрештою завершиться величною перемогою.

Наразі я вже потрохи розпочинаю підготовку до турніру на фізичному та моральному рівнях.

Я вже брав участь у двох чемпіонатах світу, тому знаю приблизно, із чим доведеться зіштовхнутися. Очікування між турнірами проходить дуже швидко, особливо, якщо тобі не 100 років", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що раніше Неймар натякав на завершення міжнародних виступів одразу після майбутнього мундіалю в Катарі.

На груповому етапі Бразилія зіграє проти Сербії, Швейцарії та Камеруну.