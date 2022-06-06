Другое

Чемпіон Європи 2016 року вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній захисник Порту та Фенербахче Бруну Алвеш заявив про завершення своєї ігрової кар'єри у віці 40 років.

У своєму останньому сезоні португалець провів 20 матчів у складі грецького Аполлона.

У складі збірної Португалії Алвеш провів 95 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.

"Сьогодні я повідомляю, що завершую кар’єру футболіста. Вдячний всім клубам, менеджерам, тренерам і людям, які були причетні до мого спортивного життя. Дякую моїй родині та друзям за підтримку в усі часи. Ця подорож закінчується, але з’являться інші можливості. Незабаром побачимось", — написав Алвеш в Instagram.

Разом із португальцями він став чемпіоном Європи у 2016 році, а також брозовим призером Кубка конфедерацій у 2017 році. У 2009 році він був визнаний найкращим гравцем у Португалії.