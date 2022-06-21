Камерунець порушив закон у галузі податків.
Самуель Ето'о, getty images
21 червня 2022, 00:25
Колишнього футболіста Барселони та Інтера Самуеля Ето'о засудили до 22 місяців за махінації з оподаткуванням, повідомляє видання Sport.es.
Джерело стверджує, що камерунець зізнався, що порушував закон. Зазначимо, що термін для Ето'о пройде в рамках умовного ув'язнення.
Камерунець у всьому звинуватив свого колишнього представника Хосе Месальєса. Той отримав один рік ув'язнення умовно.
Крім того, Ето'о має виплатити солідний штраф у розмірі 1,8 мільйонів євро.
Нагадаємо, що раніше уряд Італії затвердив податкові пільги для футбольних клубів.