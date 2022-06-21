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Камерунець порушив закон у галузі податків.

Колишнього футболіста Барселони та Інтера Самуеля Ето'о засудили до 22 місяців за махінації з оподаткуванням, повідомляє видання Sport.es.

Джерело стверджує, що камерунець зізнався, що порушував закон. Зазначимо, що термін для Ето'о пройде в рамках умовного ув'язнення.

Камерунець у всьому звинуватив свого колишнього представника Хосе Месальєса. Той отримав один рік ув'язнення умовно.

Крім того, Ето'о має виплатити солідний штраф у розмірі 1,8 мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше уряд Італії затвердив податкові пільги для футбольних клубів.