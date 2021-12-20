Италия

В принятом законе о бюджете не забыли и о футболе.

Итальянское правительство решило облегчить налоговое бремя для футбольных клубов, переживающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса и ее последствий — сообщает Calcio e Finanza.

Клубы смогут смогут оплатить обязательные суммы в рассрочку, причем половину этих сумм семью ежемесячными платежами с 30 мая, а оставшуюся половину в конце года.

До Рождества Сенат должен утвердить не только эту «рассрочку», но и налоговую скидку на спонсорство.

Все планируемые льготы планируются не только для профессиональных, но и любительских клубов.