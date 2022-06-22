Степан Томас замінить у молдавському клубі українця Юрія Вернидуба.
Степан Томас, ФК Шериф
22 червня 2022, 13:29
Шериф на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Степан Томас.
Деталі угоди із 46-річним хорватським фахівцем не розголошуються.
Томас розпочав тренерський шлях у 2010 році і до цього моменту він працював лише у Туреччині. У 2019 році він розпочав самостійну кар'єру тренера і його останнім клубом був Гезтепе.
На своїй новій посаді Томас замінить українця Юрія Вернідуба, який повернувся в Україну і очолив Кривбас.