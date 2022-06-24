Організація ухвалила рішення на тлі російської агресії.
Гравці Шерифа, getty images
24 червня 2022, 22:58
УЄФА вирішила заборонити проведення матчів під своєю егідою в окупованому Росією молдавському Тирасполі.
"Відповідно до попередніх рішень, прийнятих Виконавчим комітетом УЄФА у світлі широкомасштабної військової ескалації, що призвело до вторгнення російської армії на територію України, сьогодні Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про те, що матчі УЄФА не проводитимуться в Молдові в рамках регіону Придністров’я до подальшого повідомлення", — наводить слова офіційний сайт УЄФА.
Зазначимо, що тепер Шеріфу доведеться шукати альтернативне місцяепроведення матчів.
Нагадаємо, що CAS розгляне апеляцію РФ щодо відсторонення команд з турнірів.