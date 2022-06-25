Другое

Італійський вінгер став гравцем канадської команди.

Лоренцо Інсіньє прибув до Торонто, де був представлений як новий гравець місцевої команди.

Шанувальники "червоних" зібралися біля сцени з футболістом і палко вітали його появу у своїй команді.

Угода Інсіньє з Торонто розрахована на чотири роки і набуде чинності 1 липня 2022 року.

Італійський футболіст приєднався до канадської команди на правах вільного агента.

Нагадаємо, що раніше Інсіньє випередив Марадону за кількістю голів за Наполі.