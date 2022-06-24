Екс-підопічний Шевченка може перебратись до МЛС.
доменіко крішито, getty images
24 червня 2022, 16:15
Черговий італійський ветеран близький до підписання контракту із клубом МЛС.
Торонто найближчим часом оголосить про підписання екс-футболіста Дженоа Доменіко Крішито, повідомляє Фабріціо Романо.
Окрім того, також невдовзі офіційно стане відомо про підписання клубом Лоренцо Інсін'є.
Минулого сезону Крішито зіграв 20 матчів у Серії А, в яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що Торонто прийме матчі чемпіонату світу-2026.