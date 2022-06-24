Северная Америка

Екс-підопічний Шевченка може перебратись до МЛС.

Черговий італійський ветеран близький до підписання контракту із клубом МЛС.

Торонто найближчим часом оголосить про підписання екс-футболіста Дженоа Доменіко Крішито, повідомляє Фабріціо Романо.

Окрім того, також невдовзі офіційно стане відомо про підписання клубом Лоренцо Інсін'є.

Минулого сезону Крішито зіграв 20 матчів у Серії А, в яких забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Торонто прийме матчі чемпіонату світу-2026.