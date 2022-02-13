Италия

Легендарный аргентинец теперь не входит даже в топ-3 бомбардиров в истории клуба.

Наполи в рамках 25-го тура итальянской Серии A проводил домашний поединок против миланского Интера, по итогам которого не сумел выполнить свою главную задачу — обогнать "змей" на вершине турнирной таблицы (1:1).

Интер — Наполи 1:1 Видео голов и обзор матча

Единственный мяч на счету "Партенопеи" оказался на счету нападающего Лоренцо Инсинье — футболист реализовал пенальти уже на седьмой минуте противостояния, что стало, пожалуй, единственным светлым последствием для его команды по завершении данной игры.

Дело в том, что для 30-летнего исполнителя этот результативный удар оказался 116 в карьере в футболке Наполи, что позволило ему обойти легендарного Диего Армандо Марадону в рейтинге бомбардиров за всю историю клуба.

Отныне, тройка лучших голеадоров "южан" выглядит следующим образом:

Дрис Мертенс — 144;

Марек Гамшик — 121;

Лоренцо Инсинье — 116.

Стоит отметить, что у Лоренцо в распоряжении будет только оставшаяся часть текущего сезона для того, чтобы попытаться догнать словацкого футболиста, так как следующий футбольный год он начнет уже в составе Торонто.

Для достижения такого показателя результативности Инсинье понадобилось провести 420 матчей за Наполи.