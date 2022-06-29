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Луїс Кортес прокоментував перемогу над командою Угорщини.

Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес поділився своїми думками після перемоги над Угорщиною (2:0) у матчі відбору ЧС-2023.

"Це дивовижне відчуття! Усі гравці, персонал і вболівальники заслужили на цю перемогу! Це були 15 днів важкої роботи тут, у Ряшеві. Матч із Шотландією пройшов не так, як ми очікували. Але сьогодні дівчата з першої хвилини боролися за кожен м'яч у кожній дуелі. Це й принесло нам перемогу.

Поєдинок був непростим для нас. Якщо дебют матчу проти Шотландії був для нас невдалим, то сьогодні дівчата розпочали зосереджено. Можливо, збірна України не дуже багато володіла м'ячем, але в будь-який момент гри дівчата розуміли, що від них вимагалося. Вони добре атакували простір за лінією оборони збірної Угорщини. Також вони сильно відіграли і в захисті.

Ми дуже добре підготувалися до цього поєдинку. У нас було багато інформації про суперника. Ми знали все про гравців збірної Угорщини. Сьогодні наші футболістки зробили те, що ми й планували. Команда виконувала план на гру з першої й до останньої хвилини. Тільки так виграються такі важливі матчі, адже Угорщина — гарна команда. Ми виграли справжню битву.

Коли розпочалася війна, усі гравці змушені були виїхати з країни та почати виступати в закордонних клубах. Зараз УАФ оцінює, наскільки можливим є відновлення змагань в Україні. Остаточного рішення поки що немає. Ми не знаємо, що чекає на наших футболісток. Нині вони вже перебувають у відпустках. Але ми сподіваємося дізнатися щось про наступний сезон якнайшвидше. Тому що футболістки повинні вирішити, де вони виступатимуть надалі", - наводить слова Кортеса прес-служба УАФ.

Зазначимо, що для збірної України цей матч не мав турнірного значення, оскільки навіть теоретичні шанси на друге місце та вихід до плей-офф раунду кваліфікації "синьо-жовті" вже втратили, поступившись у минулій грі проти Шотландії (0:4).