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35-річний португалець продовжить свою кар'єру в Австралії.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Луїш Нані поставив свій підпис під контрактом із Мельбурном. Про це повідомляє прес-служба австралійського клубу.

Угода з 35-річним португальцем, переможцем Євро-2016 у складі збірної Португалії, розрахована до літа 2024 року.

Минулого сезону Нані провів у складі італійської Венеції, де відіграв 10 матчів за півроку, віддавши одну результативну передачу.

Зазначимо, що вже 15 липня Мельбурн проведе товариський матч проти МЮ.