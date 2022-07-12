35-річний португалець продовжить свою кар'єру в Австралії.
melbournevictory.com.au
12 липня 2022, 12:18
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Луїш Нані поставив свій підпис під контрактом із Мельбурном. Про це повідомляє прес-служба австралійського клубу.
Угода з 35-річним португальцем, переможцем Євро-2016 у складі збірної Португалії, розрахована до літа 2024 року.
Минулого сезону Нані провів у складі італійської Венеції, де відіграв 10 матчів за півроку, віддавши одну результативну передачу.
Зазначимо, що вже 15 липня Мельбурн проведе товариський матч проти МЮ.