Захисник продовжить кар'єру у рідній країні.
Тобі Альдервейрельд, фото Антверпен
15 липня 2022, 20:36
Бельгійський захисник Тобіас Альдервейрельд підписав контракт з Антверпеном, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.
Стверджується, що сторони погодили угоду, за якою 33-річний футболіст проведе в Антверпені три сезони.
Після тривалого періоду в Тоттенгемі Альдервейрельд перебрався до катарського Аль-Духаїля, за який відіграв 27 поєдинків, відзначившись голом та двома результативними передачами.
Нагадаємо, що Антверпен працює над підписанням досвідченних гравців — клуб хоче повернути Мертенса до Бельгії.