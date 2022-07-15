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Захисник продовжить кар'єру у рідній країні.

Бельгійський захисник Тобіас Альдервейрельд підписав контракт з Антверпеном, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Стверджується, що сторони погодили угоду, за якою 33-річний футболіст проведе в Антверпені три сезони.

Після тривалого періоду в Тоттенгемі Альдервейрельд перебрався до катарського Аль-Духаїля, за який відіграв 27 поєдинків, відзначившись голом та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Антверпен працює над підписанням досвідченних гравців — клуб хоче повернути Мертенса до Бельгії.