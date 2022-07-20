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Команда Сергій Реброва готується в Німеччині та Австрії.

Аль-Айн на своєму офіційному сайті оголосив імена суперників, з якими команда Сергія Реброва зіграє на навчально-тренувальних зборах.

Збори клубу, до якого нещодавно приєднався вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, пройдуть у Німеччині та Австрії.

На першому етапі підготовки Аль-Айн зіграє проти Ханкофен-Хайлінга та Гройтера Фюрта. Поєдинки відбудуться 26 та 27 липня.

На другому етапі команда проведе більше шести матчів, у тому числі два поєдинки проти Кувейту та Аль-Фейха із Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що Аль-Айн підписав півзахисника Базеля Паласіоса.