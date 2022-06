Чемпіон ОАЕ Аль-Айн скористався опцією пролонгації контракту із головним тренером Сергієм Ребровим.

Contract Renewal.. 🔛

Al Ain Coach Sergiy Rebrov will continue with @alainfcae until June 2023 #alainclub pic.twitter.com/I5vqD4szBG