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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 липня.

Футбольне життя під час літньої паузи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому редакція Football.ua вигадала для своїх любих читачів зручний відеоформат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 20 липня:

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола від імені клуба попрощався з українським виконавцем Олександром Зінченком.

Донецький Шахтар здійснив перший вхідний трансфер закордонного гравця після початку повномасштабної агресії проти України.

А туринський Ювентус уже підшукав заміну для проданого до Баварії Маттейса де Лігта на позиції центрального захисника.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.