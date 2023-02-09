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Football.ua розповідає про найнезвичайніші номери на футболках в історії футболу.

Жоау Канселу вибрав сьомий номер у якості свого нового ігрового номера в Манчестер Сіті і це все ще не найгірший вибір за весь час.

Що не так із номером 7? Футболка Рахіма Стерлінга ще навіть не охолонула після його відходу в Челсі, але це не завадило португальцю забрати ігровий номер.

У сучасному футболі немає нічого незвичайного у зміні номерів. Однак вибір Канселу призвів до того, що Манчестер Сіті довелося видаляти коментарі з текстом "ідіот" у твіттері: зрештою, португальська зірка — крайній захисник. Такий номер непритаманний гравцям його позиції.

Втім, варто зауважити, що його рішення аж ніяк не є гіршим серед тих, що вже бачила футбольна історія.

Football.ua за матеріалами FourFourTwo розповідає про найгірші варіанти вибору ігрового номера в історії футболу.

10. Допомога через футбол

Soccer Aid – геніальна річ. Вона поєднує світ знаменитостей та футболу у заході, який збирає мільйони на гідну благодійність, даючи вболівальникам можливість побачити легендарних гравців та спортсменів. Але що стосується номерів на футболках, то залишаються деякі питання.

Почнемо з Усейна Болта, який вибрав футболку з номером 9.58 — його рекорд у спринті на 100 метрів — але це теж не найгірший вибір: Лі Мак мав 95.80 і 999 номери.

9. Асамоа Г'ян, №3

Номер 3 найбільш підходить для лівого або центрального захисника. Також згадується, що під ним виступає Фабіньо в Ліверпулі. Але третій номер у збірній Гани асоціюється з форвардом Асамоа Г'яном.

"Три – це номер на футболці, яку я носив підлітком у Гані", – пояснив Г'ян. "Якщо ви підіймаєте щось важке, ви рахуєте до трьох, перш ніж підняти. Якщо ви хочете когось попередити, ви попереджаєте його один раз, потім другий, а втретє вже починаєте діяти".

Три цілком може бути чарівним числом… але здається трохи непереконливим носити його через підняття чогось важкого.

8. Даррен Хакербі, №6

Зінедін Зідан зробив п'ятірку легендарною. Він один із багатьох гравців, чиї номери на футболках стали культовими. На жаль, Даррен Хакербі не зробив того ж для номера 6.

Не те, щоб з Хакербі було щось не так, він був пристойним гравцем. Але шостий номер це дуже незвично для нападника. Центральний захисник? Так. Півзахисник? Добре, можливо. Лівий захисник, як Роберто Карлос? Тут є сумніви, але гаразд.

7. Джанлуїджи Буффон, №88

Джанлуїджи Буффон зіткнувся з критикою після того, як одягнув футболку з гаслом "Boia chi molla", що означає "Смерть боягузам" — фраза, яку використовували фашисти за часів Беніто Муссоліні. Джиджи збільшив занепокоєння, коли обрав номер 88 для своєї футболки у складі Парми у 2000 році: номер, пов'язаний із неонацизмом.

"Я вибрав 88, тому що це число нагадує мені про чотири м'ячі, а в Італії ми всі знаємо, що означає мати яйця: сила та рішучість", — заявив Буффон. "Я хотів 00, але ліга сказала мені, що це неможливо. Я також розглядав 01, але також не зміг. Мені подобався 01, тому що це був номер на машині генерала Лі у серіалі "Придурки з Хаззарду".

Легендарний італієць стверджував, що уявлення не мав про расистські конотації, і з того часу носив 77 номер за Ювентус і Парму та 18 номер за ПСЖ — якщо не брати до уваги класичну одиницю.

6. Халід Булахруз/Стів Сідвелл, №9

Як може, на жаль, засвідчити Буффон своїм фіаско з номером на футболці, часто помилки йдуть одна за одною. Рішення Челсі віддати свій священний 9 номер двом провалам поспіль у 2000 роках, було великою помилкою.

Так, Халід Булахруз, голландський захисник, успадкував футболку з класичним номером для нападаючого у 2006 році, точно знаючи, що в кращому разі він буде лише запасним для команди. Звичайно ж, він зіграв 13 нічим не примітних ігор в англійській Прем'єр-лізі, перш ніж його віддали в оренду до Севільї. Думаєте, що після цього Жозе Моурінью вирішив дати номер нападнику і просто вдати, що цієї помилки ніколи не було?

Авжеж ні. Наступним його успадкував Стів Сідвелл... Принаймні йому вдалося зіграти на два матчі більше, ніж Булахрузу.

5. Руй Патрісіу, №11

На честь попереднього воротаря Вулвергемптона Карла Ікеме, який на той момент щойно завершив кар'єру після лікування гострої лейкемії, Руй Патрісіу вирішив не носити футболку з номером 1.

Однак Патрісіу вирішив взяти 11 номер, що стало одним із найдивніших виборів номера в історії АПЛ. Запасні воротарі Джон Радді та Вілл Норріс залишилися з номерами 21 та 31 відповідно, що означає, що у кожного воротаря була цифра 1.

Цей вибір сам по собі є унікальним – і причини, з яких Патрісіу не взяв перший номер, були очевидні. Проте Руй порушив неписані футбольні правила.

4. Іван Саморано, №1+8

Іван Саморано взяв незвичайний номер, коли не зміг отримати дев'ятий номер у міланському Інтері.

Саморано обрав 18 номер в італійській Серії А, але поставив невеликий "+" між двома числами, адже оскільки один та вісім у сумі дорівнюють дев'яти.

Це стало знаковою подією. Декому це подобалося, інші думали, що це неприпустимо. Не дивно, що це так і не прижилося. На щастя...

3. Томмі Ор, №121

Якщо ви думали, що вибір Саморано був зухвалим, зачекайте, поки ви не побачите наступного гравця.

Австралійський чемпіонат зареєстрував Томмі Ора для його дебюту під 121 номером – і з тих пір були вражаючі відмовки, у тому числі ті, які стверджували, що вінгер хотів тризначний номер, оскільки це був його звичайний номер на футболці, 11, тільки в квадраті. Сам Ор навіть стверджував, що, на його думку, це сталося тому, що він був 121 австралійцем, зареєстрованим для участі у матчах.

"Усю мою кар'єру люди показують мені статті про людей, які просто вигадують історії, пишуть статті про це, коли бачать, що я носив цей номер", — заявив він. "Смішно. Я можу тільки посміятися".

Вибач, Томмі. Наразі ти можеш побачити ще одну статтю про свій номер на футболці.

2. Вільям Галлас, №10

Футболка з 10 номером — найпрестижніша у футболі. Віддати його центральному захиснику — катастрофа.

Але справа не лише у тому, що центральний захисник отримав цей номер. Вільям Галлас успадкував футболку від Денніса Бергкампа — одного з найулюбленіших футболістів північного Лондона — на думку Арсена Венгера, іншому форварду було б дуже складно піти стопами голландця. То чому б не написати нову історію з цим номером саме захиснику?

Уболівальники не любили Галласа, його критикували як капітана за те, що він був не емоційним на полі, а пізніше він грав за Тоттенгем. Це багато про що говорить. Кожен сумнівний вибір номера на футболці з того часу на стадіоні Емірейтс — а їх було кілька — затьмарив фіаско Галласа.

1. Едгар Давідс, №1

Потрібно бути екстравертом, щоб носити срібно-жовті сонцезахисні окуляри Nike під час футбольних матчів. Але це ніщо в порівнянні з впевненістю в собі, якою був наповнений Едгар Давідс під час свого перебування в якості гравця/менеджера Барнета.

Переможець Ліги чемпіонів у нижчих лігах Англії – це дивна справа. Стверджуючи, що він збирається розпочати новий тренд, Давідс взяв собі футболку з першим номером, але запам'ятався він тим, що тричі вилучався з поля у перших восьми іграх сезону.

Зрештою, Едгар сказав своїй команді, що не виступатиме у гостьових іграх, які вимагають ночівлі перед від'їздом. Оскільки він був одним із найкатастрофічніших босів, яких колись бачив англійський футбол, і позбавив шансу №1 будь-коли бути використаним іншим польовим гравцем. Ніхто ніколи більше не захоче порівнюватись з його нещасливою частиною кар'єри.

Переклад матеріалу FourFourTwo.