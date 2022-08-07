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Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою українського клубу із рахунком 1:0.

Штурм у поєдинку третього туру чемпіонату Австрії не зміг обіграти Рід. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Штурм вийшов уперед на 11 хвилині, коли влучним ударом відзначився Ланг, проте на 78 хвилині Маншайн реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок на табло.

Нагадаємо, Штурм є суперником київського Динамо по третьому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра у Польщі закінчилася з рахунком 1:0 на користь киян.

Матч-відповідь пройде 9 серпня, а стартовий свисток прозвучить о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.