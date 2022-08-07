Перша зустріч завершилась мінімальною перемогою українського клубу із рахунком 1:0.
ФК Штурм
07 серпня 2022, 14:59
Штурм у поєдинку третього туру чемпіонату Австрії не зміг обіграти Рід. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Штурм вийшов уперед на 11 хвилині, коли влучним ударом відзначився Ланг, проте на 78 хвилині Маншайн реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок на табло.
Нагадаємо, Штурм є суперником київського Динамо по третьому раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша гра у Польщі закінчилася з рахунком 1:0 на користь киян.
Матч-відповідь пройде 9 серпня, а стартовий свисток прозвучить о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.