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Український фахівець розкрив головний секрет своїх тренерських успіхів.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відповів на запитання, у чому секрет його успіху у тренерській кар'єрі.

"Справді, секрет полягає в механізмі спілкування з усіма в команді. Мені подобається спілкуватися, розмовляти з гравцями та пояснювати їм речі. Навіть гравці лави запасних, які не грають у всіх офіційних матчах, завжди поруч і щасливі бути з командою.

Я намагаюся всіма силами допомагати і пояснювати їм речі. У цьому сезоні я в захваті від усіх запасних гравців. Усі задоволені і так старанно працюють, навіть якщо тривалість їх участі становила п'ять хвилин.

Я вважаю, що це секрет успіху, тому що футбол – це командна гра, і я не можу сказати, що кожен гравець повинен бути щасливим. Дійсно, нелегко бути щасливим, і хочеться грати, але ти сидиш на лаві. Вони розуміють, наскільки вони важливі для команди.

У минулому сезоні я дав зрозуміти гравцям, що вони можуть зіграти п'ять хвилин і добитися позитивного результату для команди в матчі. Цей матч може стати ключовим для перемоги в чемпіонаті, - наводить слова Реброва прес-служба клубу.

Раніше Ребров розповів, як відбувся трансфер Ярмоленка до Аль-Айну.