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Український футболіст відзначився голом у чемпіонаті Угорщини.

У рамках другого туру чемпіонату Угорщини Кішварда на своєму полі приймала Мезекевешд.

Матч закінчився з рахунком 4:2 на користь господарів поля, у складі яких голами відзначилися Цамай, Ілієвський, Маковський та українець Богдан Мельник. У гостей авторами голів стали Шандор та Юрина.

Нинішнього сезону Мельник провів п'ять поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Після двох турів Кішварда очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, набравши чотири очки.

Кішварда — Мезекевешд 4:2

Голи: Цамай, 6, Мельник, 37, Ілієвський, 49, Маковський, 56 – Шандор, 45+3, Юрина, 79.