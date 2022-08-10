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Головний тренер франкфуртців про гру проти Реалу.

Головний тренер франкфуртського Айнтрахту висловився перед грою проти Реала у рамках матчу за Суперкубок Європи.

"Для більшості наших гравців та тренерів перемога в Лізі Європи стала найбільшим досягненням у кар'єрі. Крім того, це одна з найбільш важливих перемог в історії клубу. Ми отримали задоволення від цієї пригоди в Європі, вечір у Севільї був просто фантастичним. Важко придумати більше драматичний сценарій для фіналу

Реал блискуче розганяє атаки. Вони тримають м'яч, а потім раптово пришвидшуються. Вінісіус та Бензема грають у стінку, а потім все відбувається на раз-два. Матч проти переможця Ліги чемпіонів – це найвищий рівень футболу. Тому ми хочемо зіграти на найвищому рівні.

Поїздка до Гельсінкі та прибуття на цей чудовий стадіон відсилають мене до кульмінації минулого сезону. Мені одразу згадується наш переможний сезон у Лізі Європи, і я з нетерпінням чекаю цього матчу проти одного з найвідоміших та найуспішніших клубів у Європі. Це буде фантастичний вечір футболу для всіх нас", — наводить слова Гласнера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.