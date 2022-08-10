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Французський нападник висловився перед важливою грою.

Лідер мадридського Реала Карім Бензема прокоментував майбутній матч за Суперкубок УЄФА проти Айнтрахта.

"Шлях, який ми зробили сюди, був непростим — нам доводилося битися в кожному матчі. Але те, чого ми досягли, — це мрія. Матч дуже відповідальний, але ми готові і зробимо все можливе, щоб повернути цей трофей на Бернабеу.

Всі великі клуби говорять про тиск, який доводиться їм відчувати, але думаю, що в Реалі він ще більший, ніж будь-де. Враховуючи, що Реал – найбільший клуб у світі, потрібно привозити додому трофеї щоразу, коли надається така можливість.

Завтра – фінал. Ми хочемо його виграти. Коли виступаєш за Реал, не може бути інших цілей. Щоб здобути право на участь у цьому матчі, потрібно виграти Лігу чемпіонів. Це складне завдання. Ми його виконали. Тепер потрібно просто продовжити цей переможний шлях.

Минулий сезон був чудовим. У нас чудова команда, ми провели чудову "передсезонку". Тепер слід виграти цей фінал. Перемога стане чудовим початком сезону. Останні тижні тренувань були дуже напруженими, але вони допомогли нам приїхати сюди у добрій формі. Ми сильні не лише фізично, а й психологічно. Це дуже важливо", — наводить слова Бензема офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.