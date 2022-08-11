Другое

Півзахисник Айнтрахта прокоментував поразку команди в Суперкубку УЕФА.

У вирішальному двобої проти мадридського Реалу за Суперкубок УЕФА-2022 франкфуртський Айнтрахт зазнав прикрої поразки (0:2).

Реал — Айнтрахт 2:0 відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Півзахисник та капітан "орлів" Себастіан Роде після фінального свистка дав оцінку виступам своєї команди.

"Звичайно, що кожен гравець хоче вигравати титули в таких іграх, як ця, але одного лишень нашого бажання сьогодні цього було недостатньо. Можу лише сказати, що ми зіграли набагато краще, аніж проти Баварії.

Реал має дуже високу якість, тому зрештою ти вимушений долати багато кілометрів полем фактично даремно —вони майже не помиляються під час передач.

Можу привітати Крістофера Ленца з поверненням на поле. Він був майже травмований протягом останнього року, але сьогодні зіграв добре. Він нам дуже допоможе в цьому сезоні", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч у Бундеслізі Айнтрахт зіграє проти Герти в Берлині.