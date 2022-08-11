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Голкіпер Айнтрахта прокоментував поразку команди в Суперкубку УЕФА.

Напередодні франкфуртський Айнтрахт безуспішно спробував протистояти мадридському Реалу в рамках фінального поєдинку Суперкубка УЄФА-2022 (0:2).

Реал — Айнтрахт 2:0 відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Воротар "орлів" Кевін Трапп після фінального свистка розповів про власні враження від виступу його клуба.

"Наш сектор із фанатами все ще заповнений після церемонії нагородження, хоча ми програли. Ви бачите, як пишаються нами вболівальники. Це чудове відчуття.

Ми мали кілька нагод забити в цьому матчі, але в підсумку програли складний двобій проти переможців Ліги чемпіонів. Якщо ми хочемо забивати Реалу, то доведеться зробити більше, аніж нам ми робили на полі цього вечора.

Ми зіграли набагато краще, аніж проти Баварії кількома днями раніше. На мою думку, це була хороша гра, яка на жаль завершилась із найгіршим для нас фіналом", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч у Бундеслізі Айнтрахт зіграє проти Герти в Берлині.