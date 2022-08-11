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Півзахисник Реала прокоментував перемогу команди в Суперкубку УЕФА.

Мадридський Реал у фінальному двобої за Суперкубок УЄФА зумів здолати франкфуртський Айнтрахт (2:0).

Реал — Айнтрахт 2:0 відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Центральний півзахисник "галактікос" Тоні Кроос після фінального свистка розповів про власні враження від звітної зустрічі.

"Реал добре розумів, що Айнтрахт не буде грати в настільки відкритий футбол і не буде тиснути так сильно, як це робив проти Баварії.

Незважаючи на це, саме суперники залишили за собою створення першої гольової нагоди. Якщо б їм вдалось реалізувати свій момент, то нам було б ще складніше.

Вийшовши вперед за рахунком, ми тримали гру під контролем.

У прийдешній Лізі чемпіонів перспективи Айнтрахта певним чином залежатимуть від жеребкування — суперники якого рівня потраплять до них у групу. Утім, у Айнтрахта є колектив, який ніколи не буде зручним для будь-якого суперника. Ви вже мали змогу побачити це під час їхніх протистоянь проти великих команд", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що перший матч сезону іспанської Ла Лігі мадридський Реал проведе в гостях в Альмерії.