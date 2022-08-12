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Влітку українець перебрався до Бельгії на правах оренди.

Захисник донецького Шахтаря Олександр Драмбаєв прокоментував свою оренду до бельгійського Зюлте-Варегема, куди він перебрався цього літа.

"Шахтар віддав мене в оренду на один рік, але після перших двох місяців тут я дійсно сподіваюся, що пробуду тут довше. Я відразу відчув себе членом команди, тренер також часто займається зі мною індивідуально. Це надає мені великої впевненості", — наводить слова Драмбаєва Voetbalnieuws.

Зазначимо, що бельгійський клуб має право викупу 21-річного українця.

Цього сезону Драмбаєв провів три поєдинки, в яких відзначився одним голом.