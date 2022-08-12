Влітку українець перебрався до Бельгії на правах оренди.
Олександр Драмбаєв, Getty Images
12 серпня 2022, 15:30
Захисник донецького Шахтаря Олександр Драмбаєв прокоментував свою оренду до бельгійського Зюлте-Варегема, куди він перебрався цього літа.
"Шахтар віддав мене в оренду на один рік, але після перших двох місяців тут я дійсно сподіваюся, що пробуду тут довше. Я відразу відчув себе членом команди, тренер також часто займається зі мною індивідуально. Це надає мені великої впевненості", — наводить слова Драмбаєва Voetbalnieuws.
Зазначимо, що бельгійський клуб має право викупу 21-річного українця.
Цього сезону Драмбаєв провів три поєдинки, в яких відзначився одним голом.