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Український захисник влучив у ворота Брюгге.

Захисник Зюльте-Варегема Олександр Драмбаєв відзначився голом у рамках поєдинку третього туру чемпіонату Бельгії.

Його команда завітала в гості до Брюгге та поступалася в середині другої половини гри, проте Драмбаєв відновив паритет.

Український захисник, права на якого належать Шахтарю, відзначився влучним ударом після передачі Фадери.

Це був дебютний гол для Олександра Драмбаєва в елітному дивізіоні чемпіонату Бельгії.

Нагадаємо, що інший українець, Олександр Зінченко, став найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелас за версією Whoscored