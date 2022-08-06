Український захисник влучив у ворота Брюгге.
Олександр Драмбаєв, фото Зюлте-Варегем
06 серпня 2022, 00:41
Захисник Зюльте-Варегема Олександр Драмбаєв відзначився голом у рамках поєдинку третього туру чемпіонату Бельгії.
Його команда завітала в гості до Брюгге та поступалася в середині другої половини гри, проте Драмбаєв відновив паритет.
Український захисник, права на якого належать Шахтарю, відзначився влучним ударом після передачі Фадери.
Це був дебютний гол для Олександра Драмбаєва в елітному дивізіоні чемпіонату Бельгії.
Нагадаємо, що інший українець, Олександр Зінченко, став найкращим гравцем матчу проти Крістал Пелас за версією Whoscored