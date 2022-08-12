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УЄФА не включив Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі до топ-15 гравців минулого сезону.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив трійку претендентів на приз найкращому футболісту сезону-2022/23.

До тріо фіналістів увійшли нападник мадридського Реала Карім Бензема, воротар "вершкових" Тібо Куртуа, а також півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне.

Урочиста церемонія, на якій буде оголошено переможця, відбудеться 25 серпня.

Зазначимо, що нападник МЮ Кріштіану Роналду та форвард ПСЖ Ліонель Мессі не потрапили навіть у топ-15.

Позиції з 4 по 15 місця:

4. Роберт Левандовські (Баварія, нині Барселона та Польща) — 54 очка

5. Лука Модрич (Реал та Хорватія) — 52

6. Садіо Мане (Ліверпуль, нині Баварія та Сенегал) — 51

7. Мохамед Салах (Ліверпуль та Єгипет) — 46

8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ та Франція) — 25

9. Вінісіус Жуніор (Реал та Бразилія) — 21

10. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль та Нідерланди) — 19

11. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті та Португалія) — 7

12. Філіп Костич (Айнтрахт, нині Ювентус та Сербія) — 7

13. Лоренцо Пеллегріні (Рома та Італія) — 5

14. Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль та Англія) — 2

15. Фабіньо (Ліверпуль та Бразилія) — 1

Нагадаємо, у 2021 році приз отримав півзахисник Челсі та збірної Італії Жоржіньо.